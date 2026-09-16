Денис Паслер и Дмитрий Григоренко обсудили внедрение ИТ-решений в экономике Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко обсудили внедрение ИТ-решений в ключевые сферы экономики региона.

В департаменте информполитики региона сообщили, что встреча прошла в институте радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ, расположенном в кампусе УрФУ. Здесь накануне начал работу Центр цифровых технологий «Школа 21», учебный курс которого включает изучение цифровых технологий в микроэлектронике, искусственный интеллект, анализ данных и цифровое сопровождение технологических процессов.

«В Свердловской области мы активно внедряем цифровые технологии и искусственный интеллект в здравоохранение, образование, госуправление и другие сферы. ИТ-технологии широко применяются на многих уральских предприятиях, помогая реализовать производственные задачи. Это уменьшает сроки производства, сокращает потери, помогает выпускать более качественную продукцию», — сказал Д. Паслер.

Губернатор отметил, что в региональной системе здравоохранения технологии «компьютерного зрения» помогают врачам в анализе рентгенограмм и томографии. С помощью цифрового зрения в деревообрабатывающей промышленности свердловские производители могут обнаружить внешние и скрытые дефекты продукции. На уральских предприятиях идет разработка единой автоматизированной системы управления технологическими процессами, которая включает глубокую автоматизацию процессов, в том числе с применением элементов роботизации и компонентов ИИ.

«ИТ-отрасль в России активно развивается, и вместе с ней растет спрос на современную цифровую инфраструктуру. В ряде городов, включая Екатеринбург, по поручению Президента России уже запущена связь стандарта 5G. Одним из ключевых направлений остается внедрение искусственного интеллекта в государственные услуги и сервисы. Для масштабирования таких решений необходимы соответствующие вычислительные мощности и центры обработки данных. В Екатеринбурге уже построен современный дата-центр. Важно и дальше наращивать темпы создания цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечивать внедрение новых технологий и решений», — сказал Д. Григоренко.

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