Денис Паслер рассказал о поступлении в СОКБ № 1 оборудования почти на 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Новое цифровое медицинское оборудование стоимостью около 100 млн руб. поступило в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (СОКБ № 1). Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

«Свердловская областная клиническая больница № 1 — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений Среднего Урала. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются тысячи свердловчан. В 2025-м в больнице ввели в эксплуатацию два важных диагностических комплекса, включая МРТ. В этом году приобрели для ОКБ № 1 «тяжелое» оборудование: 128-срезовый компьютерный томограф, цифровой маммограф, а также цифровой палатный рентген-аппарат», — написал Д. Паслер.

Новый 128-срезовый компьютерный томограф с двумя рабочими станциями врача заменит 16-срезовый аппарат, который эксплуатировался почти 20 лет. Оборудование оснащено программами для детальных исследований сердца и сосудов. По данным больницы, аппарат позволяет получать четкие изображения при меньшей лучевой нагрузке на пациента.

Цифровой маммограф российского производства заменит аппарат 2006 года выпуска. Полученное с его помощью изображение высокого разрешения сразу отображается на мониторе рабочей станции рентген-лаборанта, его можно увеличивать и обрабатывать для детального анализа. По данным медучреждения, новое оборудование позволит ускорить диагностику и увеличить количество исследований.

Цифровой палатный рентгеновский аппарат российского производства будет использоваться в отделении анестезиологии и реанимации. Два аналогичных комплекса были закуплены в 2025 году.

«Оборудование позволяет выполнять весь спектр исследований и за секунды получать снимки с высокой детализацией. Это особенно важно при лечении тяжелобольных пациентов. В этом году на приобретение медоборудования для уральских учреждений здравоохранения запланировано 2,4 млрд руб. Будет приобретено 1549 единиц техники», — подчеркнул губернатор.