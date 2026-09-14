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Коммунальные службы Екатеринбурга за выходные вывезли почти 500 тонн мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Коммунальные службы Екатеринбурга за минувшие выходные вывезли более 377 т грязи и 120 т мусора. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Особое внимание коммунальные службы уделяют очистке дождеприемных решеток от опавшей листвы и мусора. Непрерывное водоотведение обеспечивают ежедневно три бригады МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). В выходные бригады устранили подтопления на перекрестках улиц Победы — Ильича и Малышева — Горького, удалив мусор и прочистив засоры с помощью спецтехники высокого давления. Специалисты круглосуточно контролировали и отток воды на пониженных участках улично-дорожной сети.

Всего служба обслуживает 527 км дождевой канализации мегаполиса и более 20 тыс. дождевых колодцев. Сообщить о подтоплении можно в диспетчерскую ВОИС круглосуточно по телефону 379-01-81. Бригада оперативно в любое время суток прибудет по адресу и прочистит ливневую канализацию.

«Сегодня уборка города продолжается. На улицы вышли 356 дорожных рабочих и 151 единица уборочной техники, в том числе 33 самосвала, 31 трактор, 15 КДМ и 14 фронтальных погрузчиков», — сообщили в городском департаменте.

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