Денис Паслер сообщил о завершении восстановления вокзала в Верхней Салде

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Верхней Салде Свердловской области завершили восстановление железнодорожного вокзала, построенного более века назад. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

По его словам, исторический облик здания удалось сохранить. Вокзал привели в соответствие с современными требованиями комфорта и безопасности.

Вокзал построили одновременно с железнодорожной веткой до Алапаевска, которую проложили через заводские поселки. Первые поезда пошли по ней спустя год. Со временем здание в стилистике конца XIX — начала XX века стало одной из особенностей городского пейзажа. Вокзал обслуживал не только пассажиров, но и промышленные предприятия города, отметил губернатор.

Для восстановления исторического облика Свердловская железная дорога укрепила фундамент и обновила фасад здания, расширила пассажирскую платформу и отреставрировала металлическое резное ограждение. В здании также обновили зал ожидания и оборудовали пандусы для маломобильных граждан.

«Вокзал продолжает оставаться настоящим украшением Верхней Салды — красивым, уютным, удобным», — написал Д. Паслер.

В планах Свердловской железной дороги — ремонт вокзалов в Алапаевске, Ирбите и Невьянске.

«Вокзалы, аэропорты, автомобильные въезды — это первое, что видят гости Свердловской области и наших городов. Поэтому для нас важно привести в порядок все въездные ворота в регионе», — отметил губернатор.