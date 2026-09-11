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Денис Паслер сообщил о завершении восстановления вокзала в Верхней Салде

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Верхней Салде Свердловской области завершили восстановление железнодорожного вокзала, построенного более века назад. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

По его словам, исторический облик здания удалось сохранить. Вокзал привели в соответствие с современными требованиями комфорта и безопасности.

Вокзал построили одновременно с железнодорожной веткой до Алапаевска, которую проложили через заводские поселки. Первые поезда пошли по ней спустя год. Со временем здание в стилистике конца XIX — начала XX века стало одной из особенностей городского пейзажа. Вокзал обслуживал не только пассажиров, но и промышленные предприятия города, отметил губернатор.

Для восстановления исторического облика Свердловская железная дорога укрепила фундамент и обновила фасад здания, расширила пассажирскую платформу и отреставрировала металлическое резное ограждение. В здании также обновили зал ожидания и оборудовали пандусы для маломобильных граждан.

«Вокзал продолжает оставаться настоящим украшением Верхней Салды — красивым, уютным, удобным», — написал Д. Паслер.

В планах Свердловской железной дороги — ремонт вокзалов в Алапаевске, Ирбите и Невьянске.

«Вокзалы, аэропорты, автомобильные въезды — это первое, что видят гости Свердловской области и наших городов. Поэтому для нас важно привести в порядок все въездные ворота в регионе», — отметил губернатор.

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