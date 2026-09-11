Оптовый оборот алкоголя в России за семь месяцев 2026 года сократился почти на треть

УрБК, Москва, 10.09.2026. Оптовый оборот алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-июле 2026 года снизился на 28,2%, составив 228,5 млн декалитров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Наиболее значительное падение продемонстрировал сегмент водки: объемы реализации в опте упали на 32,6% (до 83,3 млн дал). Также сократились поставки винодельческой продукции (на 28,1%, до 82,6 млн дал), ликероводочных изделий (на 21,3%, до 24,8 млн дал) и коньяка (на 17%, до 15,8 млн дал). Аналитики подчеркивают, что многократный учет одной партии в разных оптовых сделках искажает общую картину, и реальное падение конечного рынка меньше. Данные Росалкогольтабакконтроля подтверждают эту тенденцию: розничный спрос за первое полугодие снизился лишь на 0,7%, до 113,85 млн дал.

Эксперты связывают резкое снижение оптовых показателей с фундаментальной трансформацией логистических цепочек. Крупные федеральные сети все чаще заключают прямые контракты с производителями и развивают собственные распределительные центры, полностью исключая посредников. Параллельно сокращается доля несетевой розницы, которая традиционно являлась основным клиентом региональных дистрибуторов, собирающих ассортимент и развозящих небольшие партии. Покупатели массово переходят в крупные сети из-за более низких цен, что дополнительно сужает рынок для классического опта.

Дополнительное давление на оптовиков оказывают рост издержек, повышение акцизов и высокая ключевая ставка Центрального банка, из-за чего многие региональные игроки были вынуждены покинуть рынок. Кроме того, торговые сети активно развивают прямой импорт: по данным отраслевых изданий, еще в 2022 году X5 стала крупнейшим поставщиком вина в страну. Рынок параллельного импорта также прошел этап консолидации, что снизило необходимость в услугах множественных мелких поставщиков.