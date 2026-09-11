ЦБ предлагает переводить невостребованные средства по страховке на спецсчет

УрБК, Москва, 11.09.2026. Центральный Банк (ЦБ) РФ предложил страховым компаниям переводить невостребованные средства по страховке на специальный счет регулятора. Об этом заявил заместитель главы департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов, пишет «Интерфакс».

«Мы видим, что есть ряд ситуаций, когда в страховой компании зависают деньги клиентов. Это может быть, когда страховой случай случился и страховая об этом знает, но к страховой компании никто не пришел за выплатой, даже просто с заявлением о том, что страховой случай произошел», — сказал он 10 сентября на форуме «Будущее страхового рынка».

Н. Теплов пояснил, что регулятор предлагает реализовать новый механизм, аналогичный принципу невостребованных банковских вкладов. Когда за средствами, положенными клиенту по страховому случаю, никто не обращается, страховая компания переводит деньги на спецсчет ЦБ до востребования юридическим хозяином.