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ММК представит инновационную сталь MAGProtect в 64-метровом арт-объекте на фестивале молодежи в Екатеринбурге

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою высокотехнологичную продукцию на Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инновационный металлопрокат под брендом MAGProtect станет частью экспозиции выставки «Технологическое лидерство». Материал интегрирован в конструкцию центрального арт-объекта мероприятия — тематического куба площадью 64 кв. м. Посетители и участники форума смогут лично оценить качество металла, демонстрирующего ключевые достижения российской промышленности.

Ожидается, что фестиваль соберет около 10 тыс. делегатов из 190 стран мира. Металлопрокат MAGProtect имеет инновационное покрытие на основе сплава цинка, алюминия и магния. По данным разработчиков, оно защищает сталь от коррозии в пять раз эффективнее традиционных цинковых аналогов.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
10 июня 202614:51

Группа ММК произвела 445 тысяч тонн оцинкованного проката с начала 2026 года

УрБК, Магнитогорск, 10.06.2026. Группа Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») за 5 месяцев 2026 года произвела около 445 тыс. т оцинкованного проката, из них примерно 90%, или 397 тыс. т, отгружено на российский рынок, сообщает пресс-служба комбината. Группа выпускает оцинкованную сталь на двух крупных площадках в Магнитогорске и на «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (Лысьва). ММК-ЛМЗ является единственным в России производителем электролитически оцинкованного проката. Продукция изготавливается методом горячего погружения стальной ленты в расплав цинка на АНГЦ. Эта