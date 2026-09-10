ММК представит инновационную сталь MAGProtect в 64-метровом арт-объекте на фестивале молодежи в Екатеринбурге

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою высокотехнологичную продукцию на Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Инновационный металлопрокат под брендом MAGProtect станет частью экспозиции выставки «Технологическое лидерство». Материал интегрирован в конструкцию центрального арт-объекта мероприятия — тематического куба площадью 64 кв. м. Посетители и участники форума смогут лично оценить качество металла, демонстрирующего ключевые достижения российской промышленности.

Ожидается, что фестиваль соберет около 10 тыс. делегатов из 190 стран мира. Металлопрокат MAGProtect имеет инновационное покрытие на основе сплава цинка, алюминия и магния. По данным разработчиков, оно защищает сталь от коррозии в пять раз эффективнее традиционных цинковых аналогов.