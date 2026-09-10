Качество воды в свердловских водоемах проверят после жалоб жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Комплексные обследования 37 водоемов до конца сентября проведут в Свердловской области на основании обращений жителей. По итогам исследований специалисты примут решение о проведении водоохранных мероприятий в последующие годы, сообщает департамент информационной политики региона.

«В этом году по поручению губернатора Дениса Паслера за счет средств областного бюджета мы оценим состояние почти вдвое большего количества водоемов, чем в прошлом. Водоемы выбирались с учетом обращений администраций муниципалитетов, жителей региона, в том числе поступивших на «Прямую линию» Президента России. Чаще всего люди обеспокоены обмелением рек, загрязнением воды и сокращением рыбных запасов. Также учитывалось значение объектов как источников питьевого водоснабжения и мест массового отдыха», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Мониторинг проходит в 22 муниципальных образованиях, включая Екатеринбург, Каменск‑Уральский, Первоуральск, Серов, Березовский, Верхний Тагил, Лесной, а также Ачит, Белоярский, Сысерть, Талицу и другие районы. Среди объектов — Черноисточинское, Висимское, Верхне‑Тагильское, Киселевское водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билибаевка, Саргая, озера Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль, Костоусовское и другие.

При работе специалисты используют беспилотный летательный аппарат для аэровизуального осмотра береговой линии и прибрежной зоны, геодезическое оборудование для ручных промеров глубин и беспилотный аэроглиссер‑катамаран для изучения рельефа дна — собственную разработку подрядчика. В местах с наибольшим заилением отбираются пробы воды и донных отложений.

Химический анализ на содержание в них нефтепродуктов, соединений азота, тяжелых металлов (марганец, медь, железо), фосфатов, а также уровень кислотности и биохимическое потребление кислорода проводится в аттестованной лаборатории. Обобщенные итоги мониторинга представят до конца октября. Работа соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте.