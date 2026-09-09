Денис Паслер держит на контроле работу промпредприятий Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Власти Свердловской области держат на контроле ситуацию на промышленных предприятиях региона в условиях санкционного давления. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, главное для региона — обеспечение стабильной работы заводов, поддержка занятости трудовых коллективов, а также содействие в получении льготных займов и поиске заказов. В ходе обсуждения состояния промышленного сектора Д. Паслер отметил, что регулярно проводит обсуждение положения отрасли с руководителями предприятий.

Губернатор добавил, что в регионе реализуется комплекс мер поддержки занятости, а власти готовы оперативно задействовать весь доступный инструментарий — в том числе для поиска контрактов с госкорпорациями и крупными заказчиками, а также для оформления льготных займов и иных преференций.

«Если есть потребность в поиске контрактов, например, с госкорпорациями и другими крупными заказчиками, нужна поддержка в получении льготных займов или других льгот, мы в каждодневном режиме применяем весь арсенал, который у нас есть, и дальше будем проводить эту работу. Важно понимать, что предприятия региона также ориентированы на экспорт и международное сотрудничество. Это направление работы в силу санкций трансформируется, что периодически приносит сложности. На экспорт влияет и курс валют. Эту тему спускать нельзя. Отмечу еще раз: там, где есть какая-то потребность в помощи, мы рядом», — сказал Денис Паслер.