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Объем выпуска крепкого алкоголя в России сократился почти на 11%

УрБК, Москва, 08.09.2026. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% в России за январь–август 2026 года сократилось на 10,9% в годовом выражении и составило 59,83 млн декалитров (дал), пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. 

Наиболее заметное снижение среди основных категорий крепкого алкоголя показал коньяк: его выпуск уменьшился на 16,8%, до 4 млн дал. Производство водки сократилось на 12,1%, до 39,64 млн дал. Ликеро-водочные изделия стали исключением из общей тенденции — их выпуск незначительно вырос — на 0,1%, достигнув 11,41 млн дал.

В целом российские предприятия произвели 90,71 млн дал алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 13,1% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года. Выпуск слабоалкогольной продукции в этой группе упал более чем вдвое — на 53,8%, до 495,6 тыс. дал.

Снижение производительности не мешает России наращивать экспорт алкогольной продукции — в январе–июле 2026 года страна увеличила выручку от экспорта водки на 9% — более 34 млн долл США. Эти данные опубликовал днем ранее федеральный центр «Агроэкспорт».

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