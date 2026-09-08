Креативные индустрии обеспечили 3-4% экономики Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге сектор креативных индустрий растет ежегодно на 16% — темпы опережают показатели и по Уральскому федеральному округу, (УрФО) и по стране в целом. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему предпринимательству.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что совет прошел на площадке креативного кластера «Хлебозавод № 6». В нем приняли участие заместитель министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Евгений Тиханов, заместитель министра по управлению государственным имуществом области Дмитрий Савин, заместитель руководителя Управления ФНС России по региону Марина Рябова и представители бизнес-сообщества.

По данным А. Орлова, на сегодняшний день в Екатеринбурге работает более 127 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. К июню текущего года статус самозанятых получили более 235 тыс. человек. Всего в этой сфере заняты свыше 440 тыс. человек — фактически каждый второй работающий екатеринбуржец так или иначе связан с малым и средним бизнесом.

«Мы привыкли слышать, что бизнес — «налогоплательщик», а власть — «распределитель». Но давайте смотреть правде в глаза: каждый рубль, который вы перечисляете в бюджет, превращается в реальную жизнь нашего города. Это новые парты в школах, уютные скверы, ровный асфальт и комфортные автобусы. Вы не просто развиваете свои компании — вы строите фундамент, на котором стоит уральская столица. Сегодня креативные индустрии обеспечивают 3-4% экономики города», — сообщил глава города.

Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся мер финансовой и имущественной поддержки. В частности — предоставление земельных участков предприятиям, требующим специфического размещения. Генеральный директор ООО «Фудфейс» Андрей Лодкин рассказал, что сегодня индустриальный парк «Хлебозавод № 6» занимает 12 тыс. кв. м. На его площадке работает более 20 резидентов, которые работают в самых разных сферах.

«Хлебозавод» — креативно-производственный кластер. У нас более 10 креативных предпринимателей и более 10 производственных. Их объединяет одна цель — быть открытыми и живыми. Мы проводим экскурсии и мастер-классы. В ближайшем будущем ждем гостей международного уровня в рамках Международного фестиваля молодежи», — отметил А. Лодкин.

Глава Екатеринбурга принял решение о передаче площадей бывшего хлебозавода предпринимателям города с целью развития технопарка. В 2022 году. Это дало дополнительный импульс для развития как уральских компаний, так и сектора креативных индустрий в целом, напомнили в горадминистрации.