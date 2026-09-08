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Численность безработных в Свердловской области выросла в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Численность безработных в Свердловской области в среднем за апрель-июнь 2026 года составила 56,8 тыс. человек, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Это следует из данных Свердловскстата.

Численность рабочей силы составила 2,1435 млн человек, увеличившись на 1,3%. Численность занятых практически не изменилась и составила 2,0866 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 60,4%, уровень безработицы — 2,7%.

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