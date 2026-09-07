«Уральские авиалинии» открыли доступ к поиску билетов для AI-ассистентов

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. «Уральские авиалинии» открыли прямой доступ AI-ассистентов к сервису поиска авиабилетов, став первой российской авиакомпанией, запустившей такой формат взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь пассажир может сформулировать запрос о перелете через AI-ассистента, указав направление и даты поездки. Ассистент обращается к сервису авиакомпании, подбирает доступные варианты и предоставляет информацию о стоимости, времени вылета и условиях тарифа, включая данные о багаже. Для продолжения покупки пользователь получает ссылку на сервис «Уральских авиалиний».

Например, пассажир может запросить у AI-ассистента самые дешевые перелеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на определенную дату. После обращения ассистент самостоятельно получает актуальные предложения авиакомпании и позволяет сравнить их по основным параметрам.

В основе сервиса лежит MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт, который позволяет AI-ассистентам взаимодействовать с внешними сервисами и получать актуальные данные. В авиакомпании отметили, что новый формат становится дополнительной точкой доступа пассажиров к цифровым сервисам перевозчика.

Сервис работает в тестовом режиме. В «Уральских авиалиниях» рассматривают его как экспериментальный проект для апробации новых цифровых инструментов и расширения способов взаимодействия с пассажирами, в том числе с пользователями, которые применяют нейросети для поиска информации и решения повседневных задач.