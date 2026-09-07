В Екатеринбурге 24 сентября пройдет форум «Стратегия и тактика для бизнеса»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Форум «Стратегия и тактика для бизнеса», посвященный стратегическому планированию и управлению ресурсами предприятий, пройдет в Екатеринбурге 24 сентября. Среди спикеров — эксперт по стратегическому планированию Сергей Макшанов, который более 30 лет разрабатывает стратегии для российских и зарубежных компаний, сообщили организаторы.

Участниками форума станут кросс-функциональные эксперты консалтинговой компании «АРБ Про» из Санкт-Петербурга. Они расскажут о ситуации в российской экономике, изменениях потребительского поведения, новых стратегиях и технологиях. Кроме того, предприниматели смогут провести экспресс-анализ своего бизнеса и определить тактику развития на 2027 год.

«Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» — это то, что нужно этой осенью практически каждому предпринимателю. Участники смогут провести ревизию всего отжившего и войти в деловой сезон и следующий год с жизнеспособной стратегией развития. Мы открыли возможность участвовать в разных форматах — онлайн или офлайн, чтобы эти знания были доступны предпринимателям со всей Свердловской области, чтобы конкурентоспособность региональных компаний росла», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Сергей Макшанов специализируется на стратегическом планировании и повышении прибыльности бизнеса. Он работал с «Росатомом», «М.Видео», «Билайном», «1С», «Иркутскэнерго», ALVISA Group, «Снежной королевой», «Сплат» и другими компаниями.

Еще одним спикером станет директор по развитию и руководитель направления «Экономика компании» «АРБ Про» Зоя Стрелкова. В 2026 году она выступила на Всероссийском финансовом форуме «Финмаркет». В Екатеринбурге эксперт расскажет об анализе источников прибыли, разрывов и потерь, а также способах повышения эффективности бизнеса.

Также среди спикеров — руководитель направления «Стратегическое планирование» Роман Копосов, специализирующийся на стратегии M& A и внедрении новых технологий для повышения эффективности бизнеса, и руководитель направления «Стратегическое управление персоналом» Дарья Фильченко, эксперт по формированию управленческих команд, систем мотивации и подбору руководителей.

Форум предусматривает три формата участия: онлайн, очный и закрытая часть для собственников бизнеса и управленческих команд. В программе — обсуждение перспектив российской экономики и отдельных отраслей, тенденций потребительского поведения, новых технологий и искусственного интеллекта, вопросов управления персоналом. Участникам также представят инструменты экспресс-аналитики и управления бизнесом.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организаторы рассчитывают, что форум поможет предпринимателям Свердловской области оценить состояние бизнеса и подготовиться к работе в 2027 году. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Организаторами выступают правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на базе Центра «Мой бизнес».