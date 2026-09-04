Магнитогорский городской курорт «Притяжение» посетило этим летом 880 тысяч человек

УрБК, Магнитогорск, 04.09.2026. Общее количество посещений всех локаций городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске за три летних месяца превысило 880 тыс. человек и 8 млн посещений — с открытия первой очереди проекта в 2022 году.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что Магнитогорский курорт уверенно закрепился на туристической карте России, принимая гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Новосибирска и десятков других городов страны и зарубежья.

Главным событием сезона стало масштабное трехдневное празднование Дня металлурга и Дня города, которое собрало на площадках «Притяжения» порядка 200 тыс. человек. Всего за лето для жителей и гостей города было организовано более 500 ярких мероприятий — от спортивного праздника «Уральская классика. Лето» и душевного фестиваля «Челябинская область — большая семья» до масштабных празднований Дня России и фестиваля «Движение первых Единорожок».

Лето 2026 года запомнится посетителям и глобальным расширением инфраструктуры курорта. В этом сезоне свои двери для гостей открыли грандиозный Дворец торжеств, суперсовременный фитнес-клуб WorldClass и первая очередь парка аттракционов.

«Развитие уникального городского курорта, инициатором создания которого и основным инвестором которого является председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, продолжается, и впереди гостей ждет вдохновляющая бархатная осень с уютными фотозонами, теплыми вечерами и новыми поводами для встреч», — сообщили в пресс-службе.