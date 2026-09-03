В РЖД прогнозируют падение погрузки по итогам текущего года

УрБК, Москва, 03.09.2026. Российские железные дороги (ОАО «РЖД») прогнозирует небольшое снижение погрузки по итогам текущего года. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что итоговые результаты погрузки определят последние месяцы 2026 года. «Динамика разновекторная, разнонаправленная. Сейчас погрузка, в принципе, увеличивается по отношению к предыдущему году, в том числе в августе. Но многое будет зависеть от внешних факторов. Я бы сказал по-другому: всё, что нам предъявит экономика, мы вывезем. Поэтому основной вопрос на тему того, какие будут объемы, — вопрос к тому, сколько предъявит экономика», — пояснил О. Белозеров.

По данным сети «РЖД» от 3 августа — погрузка в январе-июле 2026 года составила 641,1 млн т, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в январе – июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% и составил 1 трлн 453,7 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,3% и составил 1 трлн 790,7 млрд тонно-километров.