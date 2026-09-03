Уровень безработицы в России снова повысился

УрБК, Москва, 03.09.2026. Уровень безработицы в России в июле 2026 года повысился и составил 2,3%. Показатель более года сохранялся на уровне 2,1–2,2%. Это следует из данных Росстата.

В июне безработица в РФ составляла 2,2%, в мае — 2,1% в мае (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения показателя с 1991 года).

До этого безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае–июле прошлого года, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале прошлого года.

Общая численность безработных в России в июле 2026 года составляла 1 млн 729 тыс. человек, что на 26 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.