Десять школ Свердловской области вошли в топ-300 лучших учебных заведений России

УрБК, Москва, 02.09.2026. Десять школ Свердловской области вошли в топ-300 лучших школ России по конкуренции выпускников. Составило ежегодный список лучших школ России рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Возглавил региональный рейтинг 2026 года специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ — 28-е место. В число лучших учебных заведений региона также вошли: гимназия № 9 — 43-е место, лицей № 130 — 196-е место, гимназия № 104 «Классическая гимназия» — 228-е место, лицей № 88 — 234-е место, лицей № 110 им. Гришиной — 278-е место, школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов — 281-е место, гимназия № 210 «Корифей» — 284-е место, гимназия № 35 — 285-е место и политехническая гимназия из Нижнего Тагила — 290-е место.

Первую строчку рейтинга занял челябинский физико-математический лицей № 31, набравший максимальные 100 баллов — годом ранее он был третьим (кроме того, Челябинская область улучшила свои позиции по общему количеству школ в рейтинге, поднявшись с седьмого на шестое место). На второй позиции сохранился СУНЦ МГУ, на третье место спустился прошлогодний лидер — физтех-лицей им. Капицы из Долгопрудного. Четвертое место заняла физико-математическая школа из Тюмени, поднявшаяся с пятой строчки. Замкнул пятерку лидеров московский лицей «Вторая школа».

При составлении рейтинга аналитики учитывали долю выпускников, поступивших в ведущие российские вузы на бюджетные места, количество победителей и призеров олимпиад, а также средние баллы ЕГЭ. Попадание в топ-300 является официальным признанием качества образования и конкурентоспособности учеников.