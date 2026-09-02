УрБК, Москва, 02.09.2026. Около трети объема розничной торговли к 2030 году в РФ составят онлайн-продажи. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС.

По его словам, по итогам 2025 года годовой оборот интернет-торговли в стране составил 13,2 трлн руб. или 21% от розничной торговли. «У меня был пару лет назад скромный прогноз по поводу того, что к 2030 году мы достигнем порядка 33-35% от общего объема розничной торговли, онлайн-торговли и я его пока, наверное, сохраню, озвучу ту же самую цифру — мне кажется, что мы к этому планомерно идем», — сказал он.

При этом министерство намерено развивать и офлайн-торговлю, сказал Р. Чекушов. По его статистике, число точек офлайн-торговли выросло в стране на 80 тыс., или 10% от объема 2020 года.