ГлавнаяНовости
Вчера16:48

Среди школьников в Свердловской области вырос интерес к цифровым книгам

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Число пользователей книжных платформ в возрасте до 17 лет в Свердловской области с начала июня выросло на 7%. Это следует из совместного исследования «МегаФона» и «Литрес».

По данным сервиса, интерес школьников к произведениям из программы увеличился на 12%. При этом активнее пользоваться цифровыми книгами летом стали и жители старше 55 лет — их аудитория выросла на 3%.

Работающая молодежь в возрасте 25–34 лет, напротив, стала меньше читать летом. При этом гендерный разрыв среди читателей практически исчез: доля юношей составила 49%, девушек — 51%.

Самым активным месяцем для чтения на Среднем Урале стал июль. Трафик на книжные сервисы в этот период оказался на 22% выше, чем в августе. В «МегаФоне» связывают снижение активности в последний месяц лета с отпусками школьников и родителей, а также подготовкой к новому учебному году.

В топ-5 наиболее продаваемых на «Литрес» книг в Свердловской области вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Палата № 6» Антона Чехова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Мы» Евгения Замятина.

По данным «Литрес», пользователи в возрасте от 12 до 17 лет интересуются не только произведениями школьной программы, но также зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 марта 202616:05

Какой контент читать в блоге про seo и продвижение сайтов, чтобы действительно расти в поиске в этом году

Блог про seo и продвижение сайтов: какие темы читать, чтобы реально расти в поиске в этом году. Вводная мысль проста: успех в поиске зависит от сочетания технической грамотности, глубокого понимания пользователя и умения работать с моделями и данными. Этот текст - не список очевидностей, а практическая карта тем для чтения и внедрения, которая поможет вам превращать знания в трафик и рост. Почему важно выбирать темы для чтения осознанно Информационный шум растет: одни пишут теорию, другие - чек‑листы, третьи - рекламные материалы. Без фильтра вы проведете месяцы за поверхностным контентом и
Фотограф Евгений Поторочин
29 июня 202616:05

Свердловская область вошла в пятерку регионов с самыми активными читателями цифровых книг

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2026. Свердловская область вошла в пятерку российских регионов с самыми активными пользователями цифровых книжных сервисов. Летом жители региона чаще всего выбирают любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах, следует из совместного исследования МегаФона и книжного сервиса «Литрес». По данным исследования, основную аудиторию книжных интернет-платформ в Свердловской области составляют пользователи в возрасте 35–44 лет — на них приходится 36% читателей. Еще 27% составляют пользователи 45–54 лет, 15% — жители региона в возрасте 25–34 лет. Молодежь 18–24 лет менее
17 апреля 202516:05

МегаФон: онлайн-сервисами для чтения книг за год стало пользоваться на 15% больше свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. В Свердловской области на 15% за год выросло число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг, сообщает пресс-служба МегаФона. Изображение предоставлено пресс-службой МегаФона При этом динамика потребления интернет-трафика говорит о том, что свердловчане стали больше читать произведения начинающих авторов на самиздат-площадках, за год число посетителей подобных ресурсов выросло на 29%, время пользования сервисами увеличилось на четверть. «За год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 25%, в то время как трафик классических