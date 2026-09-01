Среди школьников в Свердловской области вырос интерес к цифровым книгам

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Число пользователей книжных платформ в возрасте до 17 лет в Свердловской области с начала июня выросло на 7%. Это следует из совместного исследования «МегаФона» и «Литрес».

По данным сервиса, интерес школьников к произведениям из программы увеличился на 12%. При этом активнее пользоваться цифровыми книгами летом стали и жители старше 55 лет — их аудитория выросла на 3%.

Работающая молодежь в возрасте 25–34 лет, напротив, стала меньше читать летом. При этом гендерный разрыв среди читателей практически исчез: доля юношей составила 49%, девушек — 51%.

Самым активным месяцем для чтения на Среднем Урале стал июль. Трафик на книжные сервисы в этот период оказался на 22% выше, чем в августе. В «МегаФоне» связывают снижение активности в последний месяц лета с отпусками школьников и родителей, а также подготовкой к новому учебному году.

В топ-5 наиболее продаваемых на «Литрес» книг в Свердловской области вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Палата № 6» Антона Чехова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Мы» Евгения Замятина.

По данным «Литрес», пользователи в возрасте от 12 до 17 лет интересуются не только произведениями школьной программы, но также зарубежным фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult.