В Свердловской и Челябинской областях за год сократился средний срок потребкредита

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. В июле 2026 года средний срок потребительского кредита в Свердловской области составил 2,14 года, сократившись за год на 12,0% (в июле 2025 года — 2,43 года). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами область заняла 27 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Соседняя Челябинская область — на 18 месте со средним сроком 2,18 года (снижение на 12,7%, годом ранее — 2,49 года), Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — на третьем месте со средним сроком кредита 2,43 года (снижение на 11,8%, годом ранее — 2,76 года).

Наибольшие значения среди регионов зафиксированы также в Санкт-Петербурге (2,65 года), Москве (2,52 года), Новосибирской области (2,37 года) и Московской области (2,36 года). Наименьший показатель — в Приморском крае (2,00 года). В целом по России средний срок потребкредита в июле 2026 года составил 2,24 года, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июле 2025 года — 2,62 года).

Наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в июле 2026 года была зафиксирована в Санкт-Петербурге (–16,1%), Москве (–24,5%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (–11,8%), Новосибирской области (–13,4%) и Московской области (–20,3%).

«После пиковых значений в августе прошлого года (3,0 года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,0-2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — прокомментировали в НБКИ.