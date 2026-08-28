Жителей шести свердловских малых населенных пунктов обеспечили стабильным интернетом

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. В Свердловской области почти 1,5 тыс. жителей шести малых населенных пунктов обеспечены устойчивой мобильной связью и быстрым интернетом. Оборудование, система управления и программное обеспечение разработаны в России.

В департаменте информполитики региона сообщили, что связью обеспечены поселок Ключевской, деревня Марийский Усть-Маш, Нижняя Коркина, Русский Усть-Маш и Ялым, и село Чувашково. Запустил первые в регионе базовые станции российского производителя «БУЛАТ» — «Ростелеком». Для подключения станций построено около 14 км волоконно-оптических линий связи. Базовые станции «БУЛАТ» поддерживают стандарты 2G (GSM) для голосовой связи и 4G (LTE).

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер ставит перед нами задачу обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом малые населенные пункты, где строительство коммерческой сети операторам экономически сложно. Совместно с федеральным Минцифры, муниципалитетами и цифровым оператором мы продолжим эту работу. Всего за время действия второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» связь получили почти 70 тыс. жителей области», — сообщил министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов.

Данные работы отвечают задачам нацпроекта «Экономика данных», напомнили в департаменте.