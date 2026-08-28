Бизнес Каменска-Уральского привлек свыше 230 млн рублей по программе поддержки моногородов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. В Свердловской области представители малого и среднего бизнеса Каменска-Уральского с конца 2025 года привлекли свыше 230 млн руб. в виде льготного финансирования. До конца 2026 года они получат еще более 100 млн руб., сообщает департамент информполитики региона.

«В числе получателей — производители высокотехнологичной продукции, туристическая отрасль и сфера услуг, строительная компания, производители продуктов питания. Реализация проектов позволяет диверсифицировать экономику моногорода и создавать сотни новых рабочих мест. Федеральная программа действует с конца 2025 года, и по решению премьер-министра Михаила Мишустина ее финансирование будет продлено до 2030 года. В Каменске-Уральском в высокой стадии готовности находятся еще несколько проектов на общую сумму свыше 590 млн руб.», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По федеральной программе предприниматели в моногородах могут получить кредиты на инвестиционные цели по ставке 6% годовых в размере до 200 млн руб. на срок до пяти лет. На пополнение оборотных средств доступны кредиты по ставке 10% годовых в размере до 50 млн руб. на срок до трех лет. Подать заявку для получения льготного кредита можно через Цифровую платформу МСП.РФ. Кредитование осуществляется через МСП Банк.

«Более половины получателей льготных займов — это промышленные предприятия. Именно они аккумулируют основной потенциал для развития территорий. Еще 38% выданных льготных кредитов пришлось на сферу торговли и услуг, порядка 7% — перевозки и логистика, замыкают первую пятерку сельское хозяйство и строительство. Получателями господдержки стали 33 предприятия из моногородов и ОЭЗ Свердловской, Челябинской, Липецкой, Ярославской областей, Красноярского края, Кузбасса, а также Республик Дагестан и Мордовия», — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

До конца 2030 года правительство России направит еще 3,5 млрд руб. на реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут выделены Корпорации МСП из резервного фонда правительства. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по поручению президента России, рассказали в департаменте.