В Свердловской области утвержден замминистра финансов региона

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил руководителя отдела министерства финансов региона Елену Полынкину заместителем главы ведомства.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что она приступила к исполнению обязанностей в четверг, 27 августа. «В сфере обязанностей Елены Полынкиной станут вопросы доходной части бюджета, в том числе мобилизации доходных источников и снижения дебиторской задолженности, а также работы с долговой нагрузкой региона», — пояснили в департаменте.

Е. Полынкина работает в минфине Свердловской области с 2010 года. Возглавляет ведомство с 2021 года Александр Старков. Е. Полынкина стала седьмым заместителем А. Старкова.