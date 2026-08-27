Ракетная опасность объявлялась в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Свердловской области сегодня утром объявлялся режим ракетной опасности. В ряде районов Екатеринбурга были включены сирены. В 05:16 был дан отбой ракетной опасности.

Временно приостанавливалась работа аэропорта Кольцово. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера публиковалась памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».