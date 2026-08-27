ГлавнаяНовости
Сегодня09:06

Ракетная опасность объявлялась в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Свердловской области сегодня утром объявлялся режим ракетной опасности. В ряде районов Екатеринбурга были включены сирены. В 05:16 был дан отбой ракетной опасности.

Временно приостанавливалась работа аэропорта Кольцово. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера публиковалась памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности:

  1. Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом.
  2. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.
  3. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
  4. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 мая 202610:10

Ракетная опасность объявлялась в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2026. В Свердловской области сегодня ночью объявлялся режим ракетной опасности. Уведомление от МЧС России поступило в 02:54. В ряде районов Екатеринбурга сегодня ночью были включены сирены. В 05:16 был дан отбой ракетной опасности. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера была опубликована памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности: Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол
29 мая 202610:10

Ракетная опасность объявлена в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2026. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. Уведомление от МЧС России поступило сегодня. В ряде районов Екатеринбурга были включены сирены. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера опубликована памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности: Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками. Не оставайтесь на
27 июля 202610:10

Ракетная опасность объявлена в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2026. В Свердловской области 27 июля 2026 года объявлен режим ракетной опасности. В ряде районов Екатеринбурга были включены сирены. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера опубликована памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности: Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками. Не оставайтесь на открытой местности, если вы
10 июня 202610:10

Ракетная опасность объявлена в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2026. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В ряде районов Екатеринбурга были включены сирены. В официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера опубликована памятка о порядке действий в случае объявления ракетной опасности: Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в
10 июня 202610:10

В Свердловской области объявлен отбой ракетной опасности

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2026. В Свердловской области объявлен отбой режима «Ракетная опасность». Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. Режим «Ракетной опасности» был объявлен сегодня утром. Впоследствии в официальном телеграм-канале полпреда президента в УрФО Артема Жоги было заявлено, что ракетная опасность была объявлена во всех регионах федерального округа.