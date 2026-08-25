Суд обязал «Аэрофлот» и аэропорт Кольцово выплатить компенсацию пассажиру за отсутствие услуг сопровождения

УрБК, 25.08.2026. Свердловский областной суд встал на защиту прав маломобильного пассажира, обязав авиакомпанию и аэропорт совместно выплатить компенсацию за неоказание согласованных услуг сопровождения. Об этом пишет пресс-служба свердловских судов.

В апреле 2025 года житель Екатеринбурга с бессрочной инвалидностью II группы приобрел билет на рейс в Москву и заранее заказал услугу сопровождения и помощи в аэропорту. Перевозчик (ПАО «Аэрофлот») подтвердил заявку и передал данные в службу организации пассажирских перевозок. Однако в день вылета в «Кольцово» пассажир столкнулся с серьезными нарушениями. Ему отказали в согласованной парковке, из-за чего пришлось искать помощь у третьих лиц за отдельную плату. На привокзальной площади мужчина провел более 45 минут под холодным дождем при температуре около +4 градусов, прежде чем смог попасть в терминал. Процесс посадки на борт также проходил без должного внимания, и помощь была оказана только после личной просьбы пассажира, когда основная посадка уже завершилась.

После того как управление воздушным транспортом аэропорта оставило жалобу без удовлетворения, мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО «Аэрофлот», АО «Аэропорт Кольцово» и АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов». Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, взыскав исключительно с авиакомпании 150 тыс. руб. компенсации морального вреда и 75 тыс. руб. штрафа. «Аэрофлот» обжаловал решение, указывая, что качество наземных услуг и сопровождение в аэропорту входят в обязанности обслуживающей организации, а не перевозчика.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда установила, что авиакомпания, подтвердив потребность в спецобслуживании, не проконтролировала надлежащее исполнение услуги оператором аэропорта. В свою очередь, АО «Аэропорт Кольцово» не обеспечило своевременную и качественную помощь, как того требует соглашение о наземном обслуживании. Суд признал это прямым нарушением прав потребителя, поскольку ответчики не доказали принятие всех необходимых мер для обеспечения комфорта и безопасности истца.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение районного суда и вынесла новое. С ПАО «Аэрофлот» и АО «Аэропорт Кольцово» солидарно взысканы 400 тыс. руб. компенсации морального вреда и 200 тыс. руб. штрафа (50% от присужденной суммы). При определении размера выплат суд учел состояние здоровья истца, степень физических и нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости. Ходатайств о снижении штрафа от ответчиков не поступало.