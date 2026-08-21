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Свердловская область и Лаос выстроят сотрудничество по трем направлениям

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Представители Свердловской области и Лаосской народно-демократической республики обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества и взаимовыгодной торговли. Приоритетными сферами для совместных проектов стороны обозначили промышленность, горную добычу, энергетику и образование.

Делегацию во главе с заместителем министра промышленности и торговли Лаоса Тянсавенг Бунненг приветствовал по поручению губернатора Дениса Паслера первый заместитель главы региона — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

В ходе переговоров он предложил организовать регулярный обмен информацией о перспективных направлениях развития промышленной кооперации. Особое внимание в ходе встречи было уделено освоению минерально-сырьевых ресурсов. Учитывая специфику промышленного комплекса Свердловской области, это направление признано одним из наиболее перспективных.

Отдельным предметом обсуждения стала и сфера энергетического машиностроения. Предприятия региона готовы рассматривать возможность поставок в Лаос турбинного, трансформаторного, высоковольтного и кабельного оборудования, а также техники для модернизации объектов энергетической инфраструктуры.

В свою очередь Тянсавенг Бунненг выразил поддержку предложенным направлениям сотрудничества. Он подчеркнул, что лаосская сторона заинтересована в привлечении передового опыта Свердловской области и технологических решений для модернизации национальной инфраструктуры, развития горнодобывающего комплекса и энергетического сектора.

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