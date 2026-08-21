Свердловская область получит от правительства РФ средства на обновление парка скорых

УрБК, Москва, 21.08.2026. Свердловская область получит новые машины скорой помощи от правительства. На обновление автопарка в ряде регионов более 1 млрд руб. выделило правительство РФ, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На эти деньги закупят около 200 машин скорой помощи российского производства.

Их доставят 18 в регионов, которые «наиболее нуждаются в такой поддержке». Новые машины также получат Алтайский край, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Костромская, Курская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Томская, Тюменская, Ярославская и Еврейская автономная область. Сколько автомобилей получит каждый регион, не уточняется.

В 2025 году Свердловская область выделила деньги на 40 новых машин для станций в городах региона. Это были автомобили класса Б, которые используют для перевозки пациентов и оказания им помощи по дороге. На 2026 год областной Минздрав рассматривал возможность выделить на обновление автопарка еще 120 млн руб.