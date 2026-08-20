Свердловский фонд технологического развития промышленности поддержал больше сотни проектов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Фонд технологического развития промышленности Свердловской области за 10 лет выдал льготные пятилетние займы на общую сумму свыше 57 млрд руб. и помог региональным предприятиям реализовать 129 проектов.

«Промышленность всегда была основой экономики Свердловской области. Региональные предприятия в разных отраслях работают на благо Среднего Урала и страны. В приоритете — высокотехнологичные разработки и импортозамещение, модернизация производств и запуск новых линий. Значимую поддержку предприятиям оказывает Фонд технологического развития промышленности Свердловской области. На конец 2025 года наш регион входил в топ-3 среди субъектов России по объему этого вида поддержки», — сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» региональный Фонд оказывает экспертную помощь более 350 предприятиям региона. В среднем выработка на пилотном потоке предприятий-участников растет в полтора раза.

«Фонд технологического развития промышленности Свердловской области способствует увеличению доли производства в региональной экономике: мы повышаем эффективность предприятий, помогаем увеличивать мощности и перевооружаться уже существующим компаниям, а также создавать новые производственные площадки», – подчеркнул губернатор.

Один из получателей комплексной поддержки ФТРП — завод медицинских технологий в Каменске-Уральском, который входит в тройку крупнейших российских производителей одноразовых медицинских изделий. На предприятии успешно реализован проект по повышению производительности труда, который позволил эффективно нарастить объемы производства в пандемию.

Заводу был предоставлен заем на сумму 100 млн руб. на организацию импортозамещающего производства систем для взятия венозной крови. Это позволило нарастить производство одноразовой одежды и белья на 30%, а выпуск вакуумных пробирок для взятия крови — на 82%. В прошлом году АО «ЗМТ» успешно зарегистрировало свои изделия для лабораторной диагностики в Республике Узбекистан, рассказал губернатор.