Свердловский губернатор распределил гранты муниципалитетам региона
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил гранты муниципалитетам за достижение лучших показателей развития по итогам 2025 года. Решение принято на заседании регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики области.
Гранты получили Верхняя Пышма, Богданович, Артинский и Гаринский муниципальные округа, а также Слободо-Туринский муниципальный район.
«Главный результат работы любой муниципальной команды – это повышение качества жизни людей: новые школы и детские сады, благоустроенные парки, качественные дороги и сильная экономика на местах. Уверен, что полученные средства помогут им реализовать еще больше проектов для жителей», – отметил губернатор Свердловской области Д. Паслер.
Средства муниципалитеты смогут направить на создание условий для развития сельхозпроизводства и предпринимательства, расширение рынка сельхозпродукции, а также ремонт социальных объектов.