В Ирбите река Ница вернулась в русло

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Ирбите (Свердловская область) река Ница вернулась в свое русло, сообщил глава городского округа Николай Юдин в своих соцсетях. По данным гидропоста, утром уровень воды составил 544 см — за сутки показатель снизился на 7 см.

Власти продолжают прием заявлений на выплаты пострадавшим от паводка, добавил Н. Юдин. На текущий момент общий объем произведенных выплат достиг почти 9,8 млн руб.

Пик паводка в Свердловской области пришелся на конец июля: в тот период оставались затопленными свыше 1,5 тыс. объектов. Самая сложная обстановка наблюдалась в Ирбите и Ирбитском муниципальном округе.

В середине июля уровень воды в Нице превысил максимальные исторические значения и достиг 805 см. В результате были подтоплены 165 жилых домов и дач, в которых проживают 335 человек. 14 июля в городе был введен режим ЧС муниципального уровня.