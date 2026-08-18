В Свердловской области основательнице турагентства«Глобал» вынесли приговор за хищения денег у клиентов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил основательницу турагентства «Глобал» Светлану Енбаеву к 4 годам 6 месяцам принудительных работ по делу о мошенничестве в отношении 23 граждан. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что в 2023–2025 годах С. Енбаева от имени ООО «Глобал» заключала с гражданами договоры на подбор туристических продуктов. Полученные от клиентов деньги, согласно материалам дела, туроператорам не перечислялись, туристические услуги не оказывались, а средства обвиняемая обращала в свою пользу. С. Енбаева не признала вину и заявила, что не имела умысла на хищение денежных средств.

Женщине предъявили обвинение по 12 эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину») и 11 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Суд признал С. Енбаеву виновной и назначил ей 4 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.