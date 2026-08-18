Власти Ирбита не могут оценить ущерб от паводка

В Ирбитском муниципальном округе подтоплены 194 дома из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2026.В Ирбитском муниципальном округе Свердловской области в результате дождевого паводка подтоплены 194 жилых дома и 366 придомовых территорий в 20 населенных пунктах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Никифорова. По данным властей, для жителей организованы пункты временного размещения в деревне Фомина, селах Килачевское и Горки, а также в поселке Зайково. В настоящее время в них находятся 26 человек. В связи с подтоплением нарушено транспортное сообщение. В частности, 13 июля вода вышла на