ГлавнаяНовости
Сегодня10:10

Власти Ирбита не могут оценить ущерб от паводка

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Глава Ирбитского муниципального округа (МО) Николай Юдин намерен обратиться за помощью к властям Свердловской области для оценки степени ущерба, нанесенного округу паводком.

Как сообщил Н. Юдин в соцсетях, у администрации Ирбита на сегодняшний день нет компетентных специалистов для оценки степени ущерба. «На этой неделе планирую обсудить с министром строительства Свердловской области продолжение работы по оказанию помощи ирбитчанам в части проведения капитального ремонта пострадавших от паводка домов», — написал он.

По данным Н. Юдина, 653 жителя Ирбита получили единовременные выплаты на 9,8 млн руб.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
14 июля 202610:20

В Ирбитском муниципальном округе подтоплены 194 дома из-за паводка

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2026.В Ирбитском муниципальном округе Свердловской области в результате дождевого паводка подтоплены 194 жилых дома и 366 придомовых территорий в 20 населенных пунктах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Никифорова. По данным властей, для жителей организованы пункты временного размещения в деревне Фомина, селах Килачевское и Горки, а также в поселке Зайково. В настоящее время в них находятся 26 человек. В связи с подтоплением нарушено транспортное сообщение. В частности, 13 июля вода вышла на
Фото пресс-службы администрации Ирбита
14 июля 202610:20

В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с паводком в трех свердловских муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2026. В трех муниципалитетах Свердловской области в ближайшие дни ожидается ухудшение паводковой ситуации из-за непрекращающихся осадков. Об этом сегодня на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин. «По прогнозу, который составляется на 2-3 дня. В ближайшее время ухудшение ситуации с паводком ожидается в Ирбите, Пышме и Невьянске. Екатеринбург пока в такой прогноз не попадает», — пояснил В. Пургин. Вчера глава Ирбита Николай Юдин предупредил жителей о второй волне паводка в
30 июля 202610:20

Оценочная комиссия с опозданием посетила одно из самых пострадавших от паводка свердловских сел

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2026. Оценочная комиссия от администрации Ирбитского муниципального образования в Свердловской области по неизвестной причине сегодня задержалась с посещением деревни Дубская, которая стала одним из самых пострадавших от паводка населенных пунктов. Об этом УрБК стало известно от жителей, обратившихся в редакцию. Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Свердловской области По их словам, в поселковой администрации им пообещали, что комиссия должна приехать 30 июля в 08:00 для оценки состояния домов, которые оказались в зоне подтопления. Без решения этой комиссии