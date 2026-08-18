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Власти Ирбита не могут оценить ущерб от паводка
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Глава Ирбитского муниципального округа (МО) Николай Юдин намерен обратиться за помощью к властям Свердловской области для оценки степени ущерба, нанесенного округу паводком.
Как сообщил Н. Юдин в соцсетях, у администрации Ирбита на сегодняшний день нет компетентных специалистов для оценки степени ущерба. «На этой неделе планирую обсудить с министром строительства Свердловской области продолжение работы по оказанию помощи ирбитчанам в части проведения капитального ремонта пострадавших от паводка домов», — написал он.
По данным Н. Юдина, 653 жителя Ирбита получили единовременные выплаты на 9,8 млн руб.