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УК «Фонд Радомир» с начала года сдала на утилизацию более 20 тонн автошин

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Управляющая организация «Фонд Радомир» с начала 2026 года направила на утилизацию более 20 т отработанных автомобильных покрышек. Как сообщили в компании, работа ведется системно в рамках договора со специализированной организацией: шины собираются на обслуживаемых территориях и передаются переработчикам для дальнейшего использования в производстве резиновой крошки и других материалов.

Отработанные автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам и требуют отдельного порядка обращения, включающего сбор, транспортирование и утилизацию. Размещение шин в контейнерах для ТКО, на придомовых территориях, в подвалах, подъездах, на лестничных клетках, газонах, детских и спортивных площадках запрещено. Как отмечают в ЕМУП «Спецавтобаза», автомобильные шины относятся к четвертому классу опасности отходов, и при неправильной утилизации они причиняют большой ущерб окружающей среде — во время контакта с водой из них вымываются токсичные органические соединения. В естественных условиях выброшенная шина разлагается сотни лет. Для горожан, которые выбрасывают покрышки, предусмотрен штраф до 4 тыс. руб., для предприятий — до 400 тыс. руб.

Администрацией Екатеринбурга организован мобильный пункт сбора отработанных покрышек по адресу: ул. Минометчиков, 30. Пункт работает каждую субботу с 10:00 до 16:00 и будет открыт до декабря 2026 года. Прием шин осуществляется бесплатно от физических лиц — не более четырех штук за один раз от одного человека. Здесь же организован прием мелкогабаритной бытовой техники и нефтесодержащих отходов. Ранее подобный пункт был открыт в Железнодорожном районе: как сообщал УрБК, в июне 2026 года там начал работу мобильный пункт приема отработанных автошин, где жители могли бесплатно сдать покрышки на утилизацию. Собранные шины передаются специализированной компании для переработки, в том числе для получения резиновой крошки, используемой при производстве плитки, бордюров и в дорожном строительстве.

В УК «Фонд Радомир» напоминают жителям: выбрасывать автомобильные покрышки в контейнеры для ТКО и оставлять их на придомовых территориях запрещено. Сдавать шины следует в установленном порядке — это поможет сохранить чистоту во дворах и избежать штрафов. Как ранее сообщал УрБК, в управлении организации находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. м.

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