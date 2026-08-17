ФАС с начала года выдала 11 предупреждений «мусорным» операторам

УрБК, Москва, 17.08.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года выдала 11 предупреждений региональным операторам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В пресс-службе ведомства сообщили, что самым распространенным нарушением антимонопольного законодательства в сфере обращения с ТКО остается злоупотребление операторов своим доминирующим положением. В частности, они навязывают в договоре невыгодные условия, отказываются или уклоняются от заключения договора, а также необоснованно прекращают отказывать в услуге.

По фактам таких злоупотреблений служба вынесла за отчетный период четыре решения о нарушении закона о защите конкуренции и выдала одно предписание. Отмечается, что пресечение таких нарушений позволяет защитить права добросовестных участников рынка в сфере обращения с ТКО и сформировать обоснованный конечный платеж за эту коммунальную услугу.

В частности, в Свердловской области на данный момент работает три оператора ТКО: ООО «ТБО «Экосервис» и ЕМУП «Специализированная автобаза» и ООО «Компания «РИФЕЙ». С последнего арбитражный суд Свердловской области взыскал в июне этого года более 170 млн руб., полностью удовлетворив иск АО «Облкоммунэнерго». Иск был связан с взысканием задолженности по договору на оказание услуг по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО).