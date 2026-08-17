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Абитуриенты подали рекордное число заявлений в техникумы Свердловской области

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Абитуриенты подали рекордные 157 тыс. заявлений на поступление в техникумы и колледжи Свердловской области, что на 16 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Д. Паслер в своих соцсетях.

15 августа завершается прием заявлений на программы среднего профессионального образования (СПО) очной формы обучения.

«Чаще всего молодежь выбирала Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций. Конкурс — более пяти человек на место, а по некоторым специальностям еще выше. Ребята осознанно выбирают профессии, которые востребованы на региональных предприятиях. Через несколько лет они будут строить новые дома и заводы, запускать современные производства, внедрять инновации, развивать важные отрасли. За ними — будущее нашего региона и страны», — написал Д. Паслер.

Подать документы абитуриенты могли как очно, так и в электронном формате. Колледжи и техникумы региона также проводили профориентационные мероприятия, включая дни открытых дверей, экскурсии на производственные площадки и мастер-классы специалистов. При наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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