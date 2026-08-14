ГлавнаяНовости
14 августа 202618:55

Часть заявок жителей Ирбита на выплату матпомощи отклонили

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Заявления части жителей Ирбита (Свердловская область) на выплату материальной помощи из-за паводка отклонили, поскольку заявители оказались вне зоны ЧС. Об этом сегодня написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Николай Юдин.

Он пояснил, что всего в администрацию поступило 1318 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. Из них по части заявлений было принято решение об отказе, так как указанные в них адреса не входят в зону ЧС.

За три недели власти одобрили 636 выплат на общую сумму 9,54 млн руб. С 13 августа начались выплаты в связи с утратой имущества. За предыдущий день компенсацию получили 21 заявитель, и общий объём выплат составил 2,175 млн руб.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото пресс-службы администрации Ирбита
14 июля 202620:21

В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с паводком в трех свердловских муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2026. В трех муниципалитетах Свердловской области в ближайшие дни ожидается ухудшение паводковой ситуации из-за непрекращающихся осадков. Об этом сегодня на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин. «По прогнозу, который составляется на 2-3 дня. В ближайшее время ухудшение ситуации с паводком ожидается в Ирбите, Пышме и Невьянске. Екатеринбург пока в такой прогноз не попадает», — пояснил В. Пургин. Вчера глава Ирбита Николай Юдин предупредил жителей о второй волне паводка в
11 августа 202620:21

В Ирбите сняты установленные на время паводка посты МЧС

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В Ирбите (Свердловская область) сняты посты МЧС, установленные на время паводка. Об этом сообщил глава города Николай Юдин. «За последние сутки уровень в Нице снизился на 12 см до отметки 623 см. Именно это стало сегодня основанием для завершения дежурства в Ирбите спасателей ГУ МЧС по Свердловской. В настоящее время их помощь нужнее на других территориях, где паводок все еще продолжается. Тем не менее, в самом Ирбите мы продолжаем по всем направлениям работу, цель которой — устранение последствий наводнения», - сообщил Н. Юдин на своей странице в соцсети
Фото пресс-службы МЧС России по Свердловкой области
15 июля 202620:21

В Ирбите из-за паводка отключили электричество у 44 потребителей

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2026. В Ирбите (Свердловская область) из‑за паводка произведено временное отключение электроснабжения у 44 потребителей. Как пояснил глава города Николай Юдин на своей странице во «ВКонтакте», мера принята в целях обеспечения безопасности жителей и предупреждения аварийных ситуаций. Без электричества остались абоненты, проживающие в районе улиц Кирова, Заозерной и Северной. «Временная схема для восстановления электроснабжения уже готова. Так что утром спасатели и электрики проверят исправность и безопасность оборудования на затопленной территории и, если позволит
07 марта 202420:21

Ставшие родителями студенты свердловских колледжей и техникумов смогут получить материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Студенты свердловских организаций среднего профессионального образования (СПО), у которых появился ребенок в период обучения, смогут получить единовременную материальную помощь. Соответствующее решение было принято 7 марта на заседании регионального правительства под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики Среднего Урала. «Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок