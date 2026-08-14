Часть заявок жителей Ирбита на выплату матпомощи отклонили

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Заявления части жителей Ирбита (Свердловская область) на выплату материальной помощи из-за паводка отклонили, поскольку заявители оказались вне зоны ЧС. Об этом сегодня написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Николай Юдин.

Он пояснил, что всего в администрацию поступило 1318 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. Из них по части заявлений было принято решение об отказе, так как указанные в них адреса не входят в зону ЧС.

За три недели власти одобрили 636 выплат на общую сумму 9,54 млн руб. С 13 августа начались выплаты в связи с утратой имущества. За предыдущий день компенсацию получили 21 заявитель, и общий объём выплат составил 2,175 млн руб.