В Ирбите сняты установленные на время паводка посты МЧС

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В Ирбите (Свердловская область) сняты посты МЧС, установленные на время паводка. Об этом сообщил глава города Николай Юдин.

«За последние сутки уровень в Нице снизился на 12 см до отметки 623 см. Именно это стало сегодня основанием для завершения дежурства в Ирбите спасателей ГУ МЧС по Свердловской. В настоящее время их помощь нужнее на других территориях, где паводок все еще продолжается. Тем не менее, в самом Ирбите мы продолжаем по всем направлениям работу, цель которой — устранение последствий наводнения», - сообщил Н. Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Свердловской области продолжается ликвидация последствии непогоды. По информации МЧС, в зоне затопления остается 891 приусадебный участок, 10 жилых домов и три дачных, девять низководных мостов и один отрезок автодороги. За прошедшие сутки вода ушла из шести жилых домов и 20 приусадебных участков. За сутки затоплений не произошло. Об этом сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.