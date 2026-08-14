Глава Минэкономразвития встретился с предпринимателями в екатеринбургском кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Министр экономического развития России Максим Решетников во время своего визита в Свердловскую область встретился с предпринимателями на площадке кластера «Домна» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Министр осмотрел творческое пространство, обсудил деятельность опорной организации по развитию креативных индустрий в Свердловской области — СОФПП (на базе которого создан центр «Мой бизнес»). Кроме того, М. Решетников ознакомился с продукцией уральских предпринимателей и самозанятых, представленной в магазине креативного кластера.

«Малый бизнес в целом играет большую роль в экономике России, но в Свердловской области пропорции даже выше. Здесь хорошая динамика по итогам прошлого года: растет и число субъектов, и число занятых. Сектор встроен в задачи по достижению национальных целей, в экономику предложения, импортозамещение технологий. Особенность малого и среднего бизнеса Свердловской области в том, что он гораздо более технологичен и интегрирован в цепочки крупных предприятий по созданию добавленной стоимости. Здесь сосредоточена почти половина всех малых технологических компаний Урала — почти 190 компаний, что для региона, даже для такого мощного промышленного, очень хороший результат», — сказал Максим Решетников, открывая встречу.

На встрече с министром присутствовали представители малого и среднего бизнеса: Павел Блохин из ООО «Реиннольц», Андрей Лодкин из FoodFace, Евгений Зимин из «Геобурмаша», Екатерина Каширская и другие. Обсуждались меры поддержки креативного предпринимательства, участие в госзакупках, упрощение регистрации и лицензирования.

Глава Минэкономразвития обсудил с Павлом Блохиным возможность возобновления субсидирования части затрат на выплату инвесторам. Решения по возврату субсидии уже приняты, конкурс состоится в третьем квартале. Министр также рекомендовал Блохину рассмотреть IPO. Обсуждалось определение креативных ОКВЭД, меры поддержки и создание креативно-производственного кластера для объединения ремесленников, включая гончарные мастерские, для решения проблем с материальным обеспечением.

«У нас существует большая система поддержки малого и среднего бизнеса. Это программа стимулирования кредитования, где Банк России дает особое фондирование именно на кредитование малого и среднего бизнеса. У нас есть программа 1764, которая в этом году пользуется популярностью в Свердловской области. Востребована программа Национальной гарантийной системы, когда с баланса Корпорации МСП мы часть потенциальных рисков и убытков банков по кредитам малому бизнесу берем на себя, и это позволяет увеличить кредитование», — сообщил Максим Решетников.

По данным Корпорации МСП.РФ, бизнес Свердловской области с начала года привлек более 14 млрд рублей господдержки, прирост составил более 20%. Летом запущена программа льготного кредитования на 50 млрд рублей до конца года.