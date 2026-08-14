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14 августа 202617:24

СОФПП выдал свердловским предпринимателям около 300 займов на 670 млн рублей в этом году

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) с начала 2026 года выдал предпринимателям около 300 займов на общую сумму более 670 млн руб. Об этом сообщил директор фонда Валерий Пиличев на пресс-конференции в ТАСС.

Для представителей приоритетных групп, в том числе предпринимателей из сферы креативных индустрий, займы предоставлялись по льготной ставке от 10,5% годовых.

В линейке СОФПП представлены четыре вида займов на сумму до 5 млн руб., рассчитанные на разные бизнес-ситуации. В частности, программа «Приоритет» подходит для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий.

В. Пиличев также отметил, что креативный кластер можно создать в любом городе при наличии творческого подхода, поскольку каждый населенный пункт обладает своей индивидуальностью.

Условия предоставления займов размещены на сайте СОФПП.

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