Пилот «Уральских авиалиний» получил благодарность министра транспорта РФ

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Заместителю командира авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Денису Муковнину объявлена благодарность министра транспорта РФ. Награждение состоялось накануне Дня воздушного флота в гербовом зале Минтранса России.

«Российский воздушный флот по праву гордится своей вековой историей, оставаясь символом технологического прогресса, высочайшего профессионализма и мужества. Благодаря воздушному транспорту регионы огромной державы становятся единым целым. Его бесперебойная работа — ваша заслуга», — отметил министр транспорта Андрей Никитин в поздравительной речи.

Д. Муковнин работает в гражданской авиации с 2008 года, в «Уральских авиалиниях» — более девяти лет. За это время он освоил самолеты Ан-2, Ан-38-100, Boeing 757 и Airbus A319/A320/A321. Его общий налет превышает 8,7 тыс. часов.

В настоящее время Д. Муковнин обучает летчиков по индивидуальным программам, вводит в строй командиров и вторых пилотов, участвует в разработке нормативной документации, а также технологий и сценариев подготовки летного состава.