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14 августа 202617:12

Пилот «Уральских авиалиний» получил благодарность министра транспорта РФ

Фото предоставлено пресс-службой Уральских Авиалиний

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Заместителю командира авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Денису Муковнину объявлена благодарность министра транспорта РФ. Награждение состоялось накануне Дня воздушного флота в гербовом зале Минтранса России.

«Российский воздушный флот по праву гордится своей вековой историей, оставаясь символом технологического прогресса, высочайшего профессионализма и мужества. Благодаря воздушному транспорту регионы огромной державы становятся единым целым. Его бесперебойная работа — ваша заслуга», — отметил министр транспорта Андрей Никитин в поздравительной речи.

Д. Муковнин работает в гражданской авиации с 2008 года, в «Уральских авиалиниях» — более девяти лет. За это время он освоил самолеты Ан-2, Ан-38-100, Boeing 757 и Airbus A319/A320/A321. Его общий налет превышает 8,7 тыс. часов.

В настоящее время Д. Муковнин обучает летчиков по индивидуальным программам, вводит в строй командиров и вторых пилотов, участвует в разработке нормативной документации, а также технологий и сценариев подготовки летного состава.

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