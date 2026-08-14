ГлавнаяНовости
14 августа 202614:50

«Ижавиа» вернет деньги за билеты на сентябрьские рейсы в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Авиакомпания «Ижавиа» вернет деньги за билеты на рейсы в Екатеринбург, запланированные с сентября, поскольку найти замещающего перевозчика не удалось. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Рейсы «Ижавиа», запланированные на август, выполняются в соответствии с программой.

Росавиация 30 июля сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта «Ижавиа». Коммерческие перевозки авиакомпания не выполняет с 1 августа.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 января 202614:40

Свердловский губернатор назвал субсидированные авианаправления в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2026. Жители Свердловской области на протяжении 2026 года смогут приобрести льготные билеты в 21 город. Это стало возможно за счет предоставления субсидий из федерального и региональных бюджетов, сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера. За счет казны Свердловской области будут финансироваться 13 маршрутов. Билеты по сниженной цене можно приобрести на рейсы в Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Томск. «В бюджете области на 2026 год запланировали