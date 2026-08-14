«Ижавиа» вернет деньги за билеты на сентябрьские рейсы в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Авиакомпания «Ижавиа» вернет деньги за билеты на рейсы в Екатеринбург, запланированные с сентября, поскольку найти замещающего перевозчика не удалось. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Рейсы «Ижавиа», запланированные на август, выполняются в соответствии с программой.

Росавиация 30 июля сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта «Ижавиа». Коммерческие перевозки авиакомпания не выполняет с 1 августа.