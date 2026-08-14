Министр экономического развития прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. Об этом сообщается в официальном канале МАХ заместителя губернатора-министра инвестиций и развития Дмитрия Ионина.

Глава министерства посетил предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Председатель совета директоров «Синара-Транспортные машины» Александр Мишарин презентовал М. Решетникову и заместителю руководителя Ростехнадзора Александру Демину комплектующие локомотивов.

Сейчас на заводе «Уральские локомотивы» создается высокоскоростной электропоезд, развивающий скорость до 400 км/ч, для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Поезд будет состоять из восьми вагонов и рассчитан на перевозку до 460 пассажиров. До 2030 года планируется поставка 43 составов.