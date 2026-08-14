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14 августа 202615:11

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Пушкина с 18 августа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по ул. Пушкина до ул. Первомайской с 18 августа по 12 октября. Это связано со строительством инженерных сетей.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по близлежащим улицам: Толмачева — Первомайская — переулок Почтовый.

С 17 октября закроют движение и по ул. Гастелло — от дома № 38 на ул. Павлодарской до переулка Каслинского. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Павлодарской — Щербакова — переулку Каслинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

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