14 августа 202611:35
ЦБ установил требования к защите данных Единой системы учета платежных карт
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Банк России разработал положение, устанавливающее требования к защите информации в Единой системе учета платежных карт от кибератак, утечек и несанкционированного доступа. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Положение регламентирует порядок реагирования на инциденты информационной безопасности. В частности, для ряда случаев предусмотрены сроки реагирования до трех часов с момента выявления угрозы.
Документ определяет требования к оператору системы по обеспечению безопасности обрабатываемой информации и защите ее от различных видов угроз.