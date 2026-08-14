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14 августа 202611:35

ЦБ установил требования к защите данных Единой системы учета платежных карт

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Банк России разработал положение, устанавливающее требования к защите информации в Единой системе учета платежных карт от кибератак, утечек и несанкционированного доступа. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Положение регламентирует порядок реагирования на инциденты информационной безопасности. В частности, для ряда случаев предусмотрены сроки реагирования до трех часов с момента выявления угрозы.

Документ определяет требования к оператору системы по обеспечению безопасности обрабатываемой информации и защите ее от различных видов угроз.

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