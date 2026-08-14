ЦБ установил требования к защите данных Единой системы учета платежных карт

С начала года в Сеть «утекло» 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров российских компаний

УрБК, Москва, 29.07.2024. За январь-июнь 2024 года было зафиксировано 144 случая утечки данных из российских компаний. В Сеть утекло 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров. Об этом говорится в исследовании российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, пишут «Известия». Аналитики отмечают, что объем краж данных рос темпами около 40% в год, но в сравнении с первым полугодием 2023 года количество «сливов» снизилось (с 207 до 144), а объемы попавшей в Сеть информации выросли на 14%. «Лидером по числу утечек данных в первой половине этого года остался сегмент