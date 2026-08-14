В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды до 20 августа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Отключение горячего водоснабжения для потребителей, подключенных к ряду тепломагистралей, продлили до 17:00 20 августа. Об этом сообщили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующем в рамках агентского договора с ПАО «Т Плюс».

Продление связано с отключением холодного водоснабжения. Ограничение затронуло потребителей, подключенных к тепломагистралям М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06, М-08, М-09, М-11, М-12, М-13, М-14, М-15, М-16, М-17, М-18, М-21, М-22, М-23, М-24, М-25, М-26, М-27, М-28, М-29, М-30, М-38 на участке от ТК 38-15 до ТК 38-34, М-40, У1 и У2.

Потребителей предупредили об отсутствии горячего водоснабжения и необходимости надежно отключить головную запорную арматуру на подающих и обратных трубопроводах, а также трубопроводах горячего водоснабжения в узлах управления зданий.

В случае отсутствия услуги или отклонения ее параметров после 17:00 20 августа при отсутствии дополнительных уведомлений о продлении отключения потребителям рекомендовали обращаться в круглосуточную тепловую справочную службу. Проверить информацию об отключениях по адресу объекта можно на сайте службы. Также обращения принимаются по телефонам 8 (800) 700-18-46 и +7 (343) 312-46-71.