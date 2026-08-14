Число жалоб на сложности с погашением микрозаймов за год подскочило более чем в три раза

УрБК, Москва, 14.08.2026. За I полугодие 2026 года россияне пожаловались в ЦБ на проблемы с погашением микрозаймов 3,5 тыс. раз, следует из данных Банка России. Это в 3,1 раза выше показателей за январь-июнь 2025 года, пишут «Известия».

В Службе финансового уполномоченного подтвердили тренд. Чаще всего к финомбудсмену обращались из-за отказов в возврате комиссий и платы за дополнительные услуги, а также из-за их стоимости — за I полугодие 2026 года поступило более 1,6 тыс. таких жалоб. При этом в 62% случаев финомбудсмен отказал заемщикам. Отчасти это связано с тем, что МФО добровольно исполняют требования клиентов уже после поступления обращения к уполномоченному, но до вынесения им решения.

В пресс-службе ЦБ и в СРО «МиР» сообщили, что все чаще россияне оспаривают размер задолженности и начисленные проценты, а также сетуют на сложности с получением документов по ссудам. Банк России и участники рынка связывают это с деятельностью так называемых раздолжнителей. Еще одной проблемой в регуляторе назвали активизацию кибермошенников. За первое полугодие число обращений о займах, оформленных без ведома граждан, выросло на 60% — до 3,2 тыс., отметили в пресс-службе регулятора.