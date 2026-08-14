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14 августа 202609:48

ЕВРАЗ оказал поддержку развитию парусного спорта в Нижнем Тагиле

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. ЕВРАЗ направил более 4,5 млн руб. на развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В акватории Нижнетагильского пруда прошла парусная регата на Кубок ЕВРАЗа, приуроченная ко Дню города. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Верхней Салды, Лесного, Воткинска и Нижнего Тагила.

Во время регаты состоялся дебют новой яхты класса «Ракета 270», приобретенной при поддержке компании в 2026 году. Швертбот с углепластиковой мачтой и самоотливным кокпитом предназначен в том числе для обучения детей и подростков. Благодаря приобретению яхты число соревновательных классов в Нижнем Тагиле увеличилось до пяти. При поддержке ЕВРАЗа флот спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак» ранее также пополнили яхты классов «Оптимист», «Кадет» и «Луч».

Средства компании направляются не только на обновление флота, но и на развитие инфраструктуры. В частности, был восстановлен пирс, отремонтированы понтоны водноспортивной станции и несколько судов, закуплены паруса, мачты и материалы для ремонта и оснащения яхт. Часть финансирования направляется на проведение соревнований, судейство и прием спортсменов из других городов.

Парусный спорт в Нижнем Тагиле имеет более чем 60-летнюю историю. Секция была основана сотрудниками Нижнетагильского металлургического комбината в 1958 году. За последние два года число ее воспитанников почти удвоилось и достигло 60 человек.

Тагильские яхтсмены регулярно участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях. В 2025 году воспитанник секции Ярослав Бурдаков выиграл кубок «Уральский оптимист», занял второе место на Кубке Магнитки в классе «Ракета» и третье — на Строгановской регате в классе «Оптимист».

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