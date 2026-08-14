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14 августа 202609:24

Малая усадьба Рязановых в Екатеринбурге получила статус памятника регионального значения

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Усадьба купцов З. Т. Блохина — И. А. Рязанова в Екатеринбурге, известная как «Малая Рязановская усадьба», включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Об этом говорится в приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Документ подписал начальник ведомства Вадим Гордеев. Для объекта также утверждены предмет охраны и границы территории.

Усадьба расположена на улице Куйбышева, 63. Ансамбль является одним из исторических объектов Екатеринбурга, связанных с купеческой застройкой города.

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