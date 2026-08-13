В России резко вырос интерес работодателей к иностранным специалистам

УрБК, Москва, 13.08.2026. В России на конец 2025 года в РФ работало почти 85 тыс. высококвалифицированных специалистов-иностранцев, что стало рекордом за последнее десятилетие, сказано в статье РАН, опубликованной в журнале «Проблемы прогнозирования», пишут «Известия».

Больше всего высококвалифицированных специалистов (ВКС) прибывает в Россию из Китая — их доля достигает 39%, отмечается в статье. Далее идут Туркмения, Индия и Турция. Неожиданно заметной в 2025 году оказалась доля таких специалистов из Узбекистана — более 3%, притом что в 2024 году их было меньше 1%. Их количество подскочило в пять раз.

Увеличилось не только число самих высококвалифицированных мигрантов в России, но и заинтересованность работодателей в их официальном оформлении. Так, количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с ВКС взлетело за год с 50 тыс. до 71 тыс. В статье отмечается, что такие специалисты наиболее востребованы в качестве инженеров, в сфере IT, а также в области науки и образования. Официальная статистика об отраслях занятости не публикуется.

Высококвалифицированные специалисты имеют право получать разрешения на работу без квот. Срок действия документа составляет не один год, как у остальных иностранцев, а три (с возможностью неоднократного продления). Они могут работать на территории сразу нескольких российских регионов. Как отмечают авторы статьи, с 2022 по 2024 год высококвалифицированные специалисты уплатили НДФЛ на 81 млрд руб. Это последние доступные цифры.

Для большинства высококвалифицированных специалистов сейчас действует минимальный размер оплаты труда в 750 тыс. руб. за квартал. Для отдельных категорий закон устанавливает другие суммы. Например, для научных работников и преподавателей — 83,5 тыс. руб. в месяц, а для участников проектов «Сколково» и других инновационных центров требований может вовсе не быть.

При этом с 1 марта 2027 года устанавливаются новые требования по зарплате — 717 тыс. руб. в месяц для большинства ВКС. Это может положительно повлиять на собираемость налогов, но также снизить число компаний, которые готовы за такие деньги нанимать иностранцев. На фоне высоких зарплатных предложений российский рынок труда останется в обозримом будущем крайне привлекательным для иностранных специалистов. В РФ такие работники помогают закрывать дефицит кадров в целом ряде профессий, комментируют эксперты.